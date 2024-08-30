Вашингтон, 30 августа, 2024, 08:26 — ИА Регнум. Просьба главы киевского режима Владимира Зеленского поставить Украине больше 100 истребителей F-16 выглядит нелепо после того, как один из лучших украинских пилотов разбился на таком самолёте. Об этом заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в блоге на YouTube.

Сергей Корсун ИА Регнум

По его словам, неясно, каким образом у Украины появятся пилоты, тем более если крушение F-16 произошло из-за ошибки лучшего лётчика.

«Что тогда говорить об остальных?» — добавил американский офицер.

Дэвис выразил мнение, что западные инструкторы потерпели неудачу, пытаясь пересадить украинских пилотов, которые привыкли к советской авиатехнике, на F-16. В США пилоты по меньшей мере два года учатся управлять такими самолётами, отметил он.

Как передавало ИА Регнум, 29 августа генштаб ВСУ признал, что потерян один из переданных Украине истребителей F-16, о чём ранее сообщали западные и украинские СМИ. Крушение произошло спустя несколько недель после прибытия американских истребителей на Украину, отмечала газета The Wall Street Journal. Сообщалось также, что за штурвалом находился пилот Алексей Месь, который одним из первых прошёл курс по управлению F-16. Он недавно вернулся на Украину после двухмесячного обучения в США.

В Пентагоне отказались комментировать потерю Украиной первого поставленного ей американского истребителя F-16 и переадресовали вопрос Киеву.