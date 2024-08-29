Москва, 29 августа, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Министерство обороны США отказалось давать комментарии о потере Украиной первого поставленного ей американского истребителя F-16.

Kristof Van Accom/Global Look Press

«По данному вопросу мы просим вас обратиться к властям Украины», — передаёт слова представителя американского военного ведомства ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, ВС России, возможно, уничтожили первый американский истребитель F-16 на Украине в ходе удара по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Истребители находились на аэродроме во время нанесения ударов. Затем они поднялись в воздух и вернулись через два-три часа. Один из F-16 мог быть уничтожен во время повторного удара по аэродрому.

4 августа издание The Economist сообщило, что киевскому режиму передали первые десять истребителей F-16. По его данным, ВСУ до конца года должны получить ещё десять таких самолётов. К концу 2025 года у Киева должно быть 79 таких воздушных судов.

Американский политолог Марк Слебода проинформировал, что переданные ВСУ F-16 значительно устарели. Он добавил, что этим самолётам на Украине придётся противостоять российской системе ПВО, являющейся лучшей в мире.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставки американских истребителей не станут для киевского режима «волшебной таблеткой», которая способна повлиять на ход боевых действий.