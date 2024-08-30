Могилёв, Белоруссия, 30 августа, 2024, 08:02 — ИА Регнум. Живущий по соседству с президентом Белоруссии Геннадий Николаенко рассказал, как к Александру Лукашенко в гости на малую родину в агрогородок Александрия приезжал российский лидер Владимир Путин.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

История вспомнилась накануне юбилея Лукашенко — 30 августа ему исполняется 70 лет. Александрия — малая родина белорусского президента: он здесь вырос, учился в школе и до сих пор приезжает в дом, где прошло его детство. Раньше здесь был колхоз «Днепровский».

Въезд в часть агрогородка, где стоит дом «белорусского батьки» не огорожен, по соседству живут обычные сельчане.

Геннадий Николаенко вспомнил, как в 2018 году после белорусско-российского форума в Александрию приехал российский президент.

«Я на лавочке сидел, а они с Лукашенко по дороге шли пешком. Я баню топлю. Они идут, я же не буду прятаться. Они: «Здравствуйте» — и дальше пошли», — рассказал «РИА Новости» сосед Лукашенко.

Николаенко добавил, что потом они в машину сели и поехали на родник «Трофима криница», который когда-то нашёл и обустроил дед Лукашенко — плотник Трофим. Это очень популярное место как у местных жителей, так и у туристов.

Тогда пресс-служба белорусского президента писала, что во время неформального общения в Александрии Путин и Лукашенко угощались блинами и драниками из печи с пылу с жару, а также выпили из родника кристально чистой воды, которая считается целебной.

Как сообщало ИА Регнум, Александр Лукашенко заявил, что у него нет разногласий с Владимиром Путиным относительно будущего Союзного государства. Лидеры договорились, что экономикой будут заниматься правительства, но могут сами подключиться, если будут «где-то шероховатости».

29 июля Путин поручил подписать договор между Россией и Белоруссией о формировании объединённого рынка электроэнергии Союзного государства.

В конце января 2024 года Путин и Лукашенко подписали декрет об основных направлениях реализации положений договора и создании Союзного государства на 2024–2026 годы.