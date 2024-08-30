Курск, 30 августа, 2024, 07:43 — ИА Регнум. Жители Курской области обратили внимание на иностранных наёмников, разговаривающих по-английски, с грузинским акцентом, и польские формирования. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, который посетил регион и пообщался с местным населением.

ИА Регнум

«Об этом говорили люди, которые, покидая свою территорию, сталкивались с этими боевиками на каких-то перекрёстках, блокпостах или возле дома», — рассказал дипломат «РИА Новости».

По словам Мирошника, попавшие в российский плен представители Украины или с кем общались местные жители из числа не потерявших человеческий облик вэсэушников призывали людей уходить, поскольку за ними шли поляки, которые никого не пощадят.

У России есть все основания утверждать, что в атаке ВСУ на Курскую область принимают участие иностранные боевики в различном качестве, заключил посол.

Как передавало ИА Регнум, украинские боевики, как в тире, расстреливали машины мирных жителей в Курской области, в том числе из БТР, отмечал Родион Мирошник. Он добавил, что Россия продолжит собирать информацию о бесчинствах нацистов, виновные не уйдут от ответственности.

Российские спецподразделения скрупулёзно собирают информацию об украинских наёмниках, из них более 4000 удалось идентифицировать, в отношении некоторых завершили заочные расследования. На любых иностранцах, радикалах, националистах или бойцах ВСУ всегда будет лежать ответственность за свои действия. Зачастую, наёмниками становятся психопаты, склонные к убийствам и насилию, издевательствам и мародёрству, уточнил Мирошник.