Москва, 29 августа, 2024, 08:07 — ИА Регнум. Российские спецподразделения скрупулёзно собирают информацию об украинских наёмниках, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что более 4 тыс. наёмников удалось идентифицировать по тщательно собранным данным. В отношении некоторых уже завершены заочные расследования.

«Какое-то время этим людям придётся постоянно оглядываться. Во многих странах мира известна информация об их преступлениях», — приводит слова Мирошника телеканал «360».

Дипломат подчеркнул, что на любых боевиках - иностранцах, радикалах, националистах или бойцах ВСУ - всегда будет лежать ответственность за свои действия. Зачастую, добавил он, наёмниками становятся психопаты, склонные к убийствам и насилию, издевательствам и мародёрству.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что иностранные наёмники ВСУ, в том числе американцы, активно участвуют в нападении на Курскую область. Они готовы прикрываться детьми и ведут себя как террористы, добавила она.