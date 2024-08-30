Москва, 30 августа, 2024, 07:15 — ИА Регнум. Поставщиков интернета призвали прекратить попытки обойти ограничения скорости видеохостинга YouTube. Соответствующие письма начал рассылать подведомственный Роскомнадзору главный радиочастотный центр (ГРЧЦ). Об этом 30 августа написала газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

(сс) Esther Vargas Youtube

Согласно документу, от провайдеров требуют прекратить использовать технологии искажения, фрагментации и подмены трафика. Таким образом операторы не будут препятствовать работе технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), ограничивающие запрещённую в России информацию.

До 2 сентября операторам необходимо отчитаться в ГРЧЦ о предпринятых мерах.

Как передавало ИА Регнум, из-за возникших проблем с работой видеохостинга YouTube и других сервисов Google абоненты региональных операторов связи начали разрывать договоры с компаниями. Проблема затронула более чем 135 операторов. Профильные ассоциации обратились к Минцифры и Роскомнадзору с просьбой официально назвать причины замедления работы сервисов, а также их «неравномерной деградации» у разных компаний.

Работа видеохостинга YouTube в России замедлится до 70% из-за того, что российские дата-центры, сотрудничающие с платформой Google (владельцем YouTube), планируют прекратить работу с компанией по «серым» схемам, предупредил 26 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Многочисленные нарушения законодательства РФ, неуважение к России и её гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. У властей есть достаточно инструментов «для мотивации» компании в сложившейся ситуации, право их использования Роскомнадзор оставляет за собой, отмечалось в заявлении ведомства.