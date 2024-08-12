Москва, 12 августа, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Абоненты региональных операторов связи начали разрывать с компаниями договоры из-за проблем с работой видеохостинга YouTube и других сервисов Google, сообщил 12 августа «Коммерсантъ».

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

Проблема коснулась более чем 135 операторов. Профильные ассоциации просят Минцифры и Роскомнадзор официально назвать причины замедления работы сервисов, а также их «неравномерной деградации» у разных компаний, сказано в материале.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что неравномерное замедление работы происходит из-за особенностей работы систем фильтрации трафика в России, а проблемы с YouTube у региональных операторов могут ощущаться острее из-за меньшего количества международных стыков.

«Есть и особенности построения сетей, например, в крупных городах и в небольших населённых пунктах, в итоге может наблюдаться заметная разница в работе YouTube на ПК и смартфоне», — рассказал изданию аналитик профильного Telegram-канала aboud62 Алексей Бойко.

Как передавало ИА Регнум, по данным профильных сервисов, с начала августа число жалоб жителей России на проблемы в работе YouTube значительно увеличилось. В частности, 3 августа сообщалось, что YouTube перестал воспроизводить видео высокого качества почти во всех браузерах в России.

Роскомнадзор ранее заявлял, что многочисленные нарушения законодательства РФ, неуважение к России и её гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. У властей есть достаточно инструментов «для мотивации» этой компании в сложившейся ситуации, право их использования Роскомнадзор оставляет за собой, отмечалось в заявлении.

Работа видеохостинга YouTube в России в скором времени замедлится до 70%, предупреждал 26 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн. Это произойдёт из-за того, что российские дата-центры, сотрудничающие с платформой Google (владельцем YouTube), планируют в ближайшие дни прекратить работу с компанией по «серым» схемам, уточнил он.