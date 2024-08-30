Курск, 30 августа, 2024, 07:10 — ИА Регнум. В Курской области укронацисты расстреливают, сжигают и грабят дома жителей, которые успели эвакуироваться. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник побывал в Курской области, где своими глазами увидел последствия вероломного вторжения боевиков, а также пообщался с местными жителями.

ИА Регнум Курская область, боевые действия

«Я посещал такие дома буквально через несколько часов после ударов. Люди оттуда эвакуировались, но, видимо, из-за какой-то злости или звериной жестокости они расстреливали, сжигали дома», — цитирует «РИА Новости» дипломата.

ВСУ бьют по домам начиненными зажигательными боеприпасами.

«Местные жители, которых там уже мало, но с которыми я разговаривал, упоминают, что в целом ряде деревень дома расстреливали в упор из БТР и просто веселились от того, когда дома пылали», — добавил посол.

При этом боевики бьют, выбирая дома получше, и целенаправленно наносят по ним удары, сжигая чье-то имущество, которое человек собирал всю свою жизнь, отметил Мирошник.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные, как в тире, расстреливали машины мирных жителей в Курской области, в том числе из БТР. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Укронацисты в районе Малой Локни в Курской области намеренно и цинично расстреляли в спину троих детей. Ребятам было от 10 до 12 лет, рассказал замкомандира батальона девятого мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет. Он сравнил боевиков с фашистами.

По словам замкомандира, они посадили троих детей на мотоцикл с коляской и показали, в каком направлении им ехать. Когда дети чуть отдалились, фашисты расстреляли их в спину. Подобные убийства мирных жителей в Курской области фиксировались неоднократно, добавил Кадет.

Бандеровцы, избивавшие и грузившие в машины мирных жителей села Гончаровка на окраине Суджи Курской области, попались в руки русских бойцов и признались в похищениях и насилии над людьми.