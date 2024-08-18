Суджа, Курская область, 18 августа, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Боец Вооружённых сил Украины (ВСУ), который похищал мирных жителей Курской области, задержан. Об этом в Telegram-канале сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Кадр из видео

«Пойман боевик ВСУ, похищавший мирных жителей в Курской области. Бандеровцы, грузившие и избивавшие в машины мирных жителей села Гончаровка на окраине Суджи Курской области, попались в руки русских бойцов», — написал он.

По его словам, у украинских военных были с собой экшн-камеры, на которых нашли кадры похищения солдат срочной службы, а также мирных жителей в Курской области.

Рогов добавил, что солдат ВСУ в ходе допроса сознался, что похищал гражданских лиц.

Как сообщало ИА Регнум, замглавы российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Лисняк заявил, что иностранные наёмники ВСУ похищали и насиловали женщин в Харьковской области, факты таких преступлений зафиксированы. Он добавил, что часть женщин в результате погибли.

Центр фиксации военных преступлений УВД ВГА Харьковской области возбудил уголовные дела по статьям о применении запрещённых средств и методов ведения войны и геноциде после обстрелов со стороны ВСУ. По словам Лисняка, при помощи массированных и целенаправленных обстрелов мирных селений боевики ВСУ пытаются выплеснуть свою агонию, которая вызвана неудачами на фронте.