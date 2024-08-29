Курск, 30 августа, 2024, 02:28 — ИА Регнум. Киевские боевики в районе Малой Локни в Курской области расстреляли в спину троих детей, которым было от 10 до 12 лет. При этом укронацисты сделали это намеренно и цинично, рассказал замкомандира батальона девятого мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет.

Цитата из к/ф «Список Шиндлера», реж. Стивен Спилберг. 1993. США

Офицер сравнил украинских боевиков с фашистами, которые расстреливали мирных жителей в Великую Отечественную войну.

По словам замкомандира, боевики посадили троих детей на мотоцикл с коляской и показали, в каком направлении им ехать.

«Когда дети тронулись и чуть отъехали, фашисты расстреляли их в спину», — цитирует Кадета ТАСС.

Российский военный добавил, что убийство местных жителей в Курской области украинскими боевиками фиксировалось не раз.

Так, в Малой Локне несколько дней назад на площади около магазина стояла группа пожилых людей, они ждали транспорт, так как не могли эвакуироваться пешком.

«Над ними завис коптер-разведчик, из здания вышли два фашиста и прямо из стрелкового оружия расстреляли их, затем зашли обратно в дом», — рассказал замкомбата.

Кадет не знал, сколько людей погибло на площади, но примерно до десяти человек.

Как сообщало ИА Регнум, российским властям достоверно известно, что ВСУ похищают мирных жителей Курской области. При этом есть даже предварительные списки похищенных. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Бандеровцы, избивавшие и грузившие в машины мирных жителей села Гончаровка на окраине Суджи Курской области, попались в руки русских бойцов и признались в похищениях и насилии над людьми.

Ранее Центр фиксации военных преступлений УВД ВГА Харьковской области возбудил уголовные дела по статьям о применении запрещённых средств и методов ведения войны и геноциде после обстрелов со стороны ВСУ.