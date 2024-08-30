Москва, 30 августа, 2024, 04:32 — ИА Регнум. Взятый под арест бывший мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов, которого обвиняют в получении крупной взятки, в суде заявил, что хочет отправиться участником в зону боевых действий.

Суд

По заверению обвиняемого, у него отличное здоровье, он владеет несколькими видами оружия, и якобы он с самого начала спецоперации хотел участвовать.

«Понимаю, что следствие может продлиться месяцы, может быть, и годы, я просил бы согласовать со мной заключение контракта для отправки меня в зону специальной военной операции», — сказал на суде 29 августа Воронов.

По информации «РИА Новости», Басманный райсуд продлил арест Андрея Попова до 1 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, курируя строительную сферу региона, Воронов получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащим его семье жилом доме за общее покровительство.

Воронов 28 июня сказал, что принял решение уйти в отставку. Он поблагодарил жителей города за активность и неравнодушие и назвал лучшей команду, с которой работал. Его назначили главой Нового Уренгоя в октябре 2020 года. До этого, с 2018 года, он был заместителем губернатора ЯНАО.

Басманный суд Москвы арестовал Андрея Воронова 3 июля до 1 сентября.

Ленинский районный суд Петербурга арестовал заместителя главы Адмиралтейского района Игоря Комарова по делу о взятке.