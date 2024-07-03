Москва, 3 июля, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал бывшего мэра города Новый Уренгой Андрея Воронова, сообщила 3 июля пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в своём Telegram-канале.

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«Суд удовлетворил ходатайство органов следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, до 01.09.2024 года», — сказано в сообщении.

Воронова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Взятка в особо крупном размере»).

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3899630" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Суд Москвы арестовал бывшего мэра города Новый Уренгой

По версии следствия, он, занимая должность заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащим его семье жилом доме за общее покровительство.

Как передавало ИА Регнум, Воронов сообщил 28 июня в Telegram-канале, что принял решение уйти в отставку. Он поблагодарил жителей города за активность и неравнодушие и назвал лучшей команду, с которой работал.

7 июня Басманный суд Москвы арестовал бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова по делу о взятке в особо крупном размере.

Ранее также сообщалось, что в Башкирии следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства региона Александра Клебанова по подозрению в получении взятки в размере 5 млн рублей.