Санкт-Петербург, 6 июля, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Петербурга арестовал заместителя главы Адмиралтейского района Игоря Комарова по делу о взятке, сообщила 6 июля объединённая пресс-служба городских судов в своём Telegram-канале.

ГСУ СК России по Петербургу

По данным следствия, Комаров в 2022 году предложил руководителю ООО «Матис» способствовать в заключении контракта на подготовку сметной документации по благоустройству сквера в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Чиновник получил от генерального директора взятку в размере 1,25 млн рублей.

«Суд избрал стражу по 04.09.2024», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля Басманный суд Москвы арестовал бывшего мэра города Новый Уренгой Андрея Воронова. По версии следствия, он, занимая должность заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащим его семье жилом доме за общее покровительство.

7 июня Басманный суд Москвы арестовал бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова по делу о взятке в особо крупном размере. По версии следствия, он на посту замглавы губернатора получил вознаграждение за согласие не принимать меры в связи выявлением противоправной деятельности подчинённого.