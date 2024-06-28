Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 28 июня, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов сообщил 28 июня в Telegram-канале, что принял решение уйти в отставку.

Telegram-канал Андрея Воронова

«С завтрашнего дня освобождаю рабочий кабинет главы города. Чувства сильные. Четыре мощных года в должности главы в Новом Уренгое — самом прекрасном городе Ямала», — написал градоначальник.

Мэр добавил, что впереди ждут новые задачи. Он поблагодарил жителей города за активность и неравнодушие и назвал лучшей команду, с которой работал.

Глава города подчеркнул, что поддерживает общее решение предложить пост Антону Колодину. Мэр отметил, что под руководством Колодина Пуровский район заметно преобразился. Все наработки и планы передадут новому мэру, а городская команда поможет их воплотить.

Воронова назначили главой Нового Уренгоя в октябре 2020 года. До этого, с 2018 года, он был заместителем губернатора ЯНАО, курировал строительную сферу региона.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня глава Астрахани Олег Полумордвинов сообщил о принятии «непростого» для него решения и уходе в отставку. Полумордвинов поблагодарил горожан за совместную работу и поддержку в делах и начинаниях, а также команду муниципалитета, с которой он работал, находясь на занимаемом посту. Также глава города отдельно поблагодарил депутатов городской думы, уточнив, что за это время они много сделали. Имя приемника Полумордвинов не уточнил.

11 июня мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов досрочно подал в отставку по собственному желанию. Его полномочия прекратились 17 июня. Контроль за исполнением решения об отставке возложили на постоянную комиссию по законности. При этом, кто вместо него займёт пост главы города, не уточнялось.

4 июня глава города Иваново Владимир Шарыпов подал в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы города назначили первого заместителя главы администрации города Александра Шаботинского.