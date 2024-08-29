Курск, 30 августа, 2024, 02:39 — ИА Регнум. Ночью 30 августа население Курской области предупредили об опасности атаки БПЛА.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасность!

Врио губернатора региона Алексей Смирнов опубликовал сообщение о тревоге в Telegram-канале в 00:51 мск. Он попросил жителей сохранять спокойствие и бдительность, заверив, что подразделения противовоздушной обороны приведены в готовность.

До полуночи в Курской области объявляли о ракетной опасности, которая действовала не более двух минут и была отменена.

Как сообщало ИА Регнум, над Брянской область ночью 30 августа подразделения противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили восемь украинских беспилотников.

В ночь на 28 августа, по данным Минобороны, средства ПВО сбили над российскими регионами 12 украинских БПЛА: восемь — над Воронежской областью, ещё четыре — над Ростовской. Позже в ведомстве сообщили об уничтожении ещё трёх беспилотников: двух — над Белгородской и одного — над Курской областью.