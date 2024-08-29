Брянск, 30 августа, 2024, 02:12 — ИА Регнум. Над Брянской область ночью 30 августа подразделения противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили восемь украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Он подчеркнул, что российским силам ПВО удалось предотвратить очередную попытку киевских боевиков совершить террористическую атаку.

В течение часа были уничтожены восемь БПЛА самолётного типа.

На месте работают представители оперативных служб. Богомаз заверил, что никто не пострадал, разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения Черноморского флота и противовоздушной обороны ночью 29 августа отразили атаку боевиков киевского режима на Севастополь. В акватории Чёрного моря, вдалеке от берега, были уничтожены четыре вражеских беспилотника и три безэкипажных катера.

В ночь на 28 августа, по данным Минобороны, средства ПВО сбили над российскими регионами 12 украинских БПЛА: восемь — над Воронежской областью, ещё четыре — над Ростовской. Позже в ведомстве сообщили об уничтожении ещё трёх беспилотников: двух — над Белгородской и одного — над Курской областью.