Севастополь, 29 августа, 2024, 07:34 — ИА Регнум. Подразделения Черноморского флота и противовоздушной обороны ночью 29 августа отразили атаку боевиков киевского режима на Севастополь. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Он уточнил, что в акватории Чёрного моря, вдалеке от берега, были уничтожены четыре вражеских беспилотника и три безэкипажных катера.

Развожаев добавил, что, по информации Спасательной службы, гражданские объекты в Севастополе в результате инцидентов не пострадали.

Как сообщало ИА Регнум, 28 августа в Минобороны РФ сообщили, что в течение ночи российские средства противовоздушной обороны отразили атаку 12 украинских беспилотников. Вражеские дроны сбили над Воронежской и Ростовской областями.

В ночь на 24 августа российские силы ПВО и средства РЭБ уничтожили и подавили украинские беспилотники над Воронежской областью. Падение обломков привело к пожару, а также вызвало детонацию взрывоопасных объектов.