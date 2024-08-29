Москва, 29 августа, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) 29 августа уничтожили украинский беспилотник над акваторией Чёрного моря, сообщили в Минобороны РФ.

MOD Russia Source/Global Look Press

«Двадцать девятого августа около 18:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, подразделения Черноморского флота и противовоздушной обороны ночью 29 августа отразили атаку боевиков киевского режима на Севастополь. В акватории Чёрного моря, вдалеке от берега, были уничтожены четыре вражеских беспилотника и три безэкипажных катера.

Шесть украинских беспилотников самолётного типа уничтожены над территорией трёх российских регионов ночью 29 августа. Их перехватили дежурные средства противовоздушной обороны.

В ночь на 28 августа, по данным Минобороны, средства ПВО сбили над российскими регионами 12 украинских БПЛА: восемь — над Воронежской областью, ещё четыре — над Ростовской. Позже в ведомстве сообщили об уничтожении ещё трёх беспилотников: двух — над Белгородской и одного — над Курской областью.