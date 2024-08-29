Москва, 29 августа, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Российские войска ударом ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили украинские реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Град», семь бронемашин и другую технику Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщило 29 августа Министерство обороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

По данным оборонного ведомства, стоянка техники украинских военных была обнаружена разведывательным беспилотником в посёлке Постольное в Сумской области. После завершения доразведки расчёту оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» были переданы координаты стоянки.

«В результате ракетного удара уничтожены: радиолокационная станция контрбатарейной борьбы Cobra немецкого производства, боевая машина РСЗО «Ураган», боевая машина РСЗО «Град», транспортно-заряжающая машина РСЗО, семь боевых бронированных машин, два трала для перевозки техники, три пикапа», — говорится в сообщении министерства.

Вместе с этим Минобороны опубликовало видеокадры удара по цели.

Как передавало ИА Регнум, 29 августа Минобороны доложило, что российская военная авиация поразила резервы восьми украинских бригад в 11 населённых пунктах Сумской области. В оборонном ведомстве уточнили, что резервы противника были поражены в районах населённых пунктов Белополье, Басовка, Водолаги, Глухов, Искрисковщина, Михайловское, Первомайское, Пустогород, Сумы, Шалыгино и Эсмань Сумской области.

28 августа оперативно-тактическая авиация России поразила резервы ВСУ в 13 населённых пунктах Сумской области.

23 августа оборонное ведомство сообщало об уничтожении американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) MLRS украинских войск в районе Березнеговатого Николаевской области. Ракетным ударом «Искандера» российские военные также уничтожили пункт управления, транспортно-заряжающую машину, две единицы автомобильной техники сопровождения, три грузовых автомобиля с боеприпасами, а также склад с боекомплектом.