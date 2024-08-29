Москва, 29 августа, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Российская военная авиация поразила резервы восьми украинских бригад в 11 населённых пунктах Сумской области, сообщили 29 августа в Минобороны России.

Виталий Невар / РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией в течение суток нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й, 61-й, 41-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-йбригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад теробороны», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что резервы противника были поражены в районах населённых пунктов Белополье, Басовка, Водолаги, Глухов, Искрисковщина, Михайловское, Первомайское, Пустогород, Сумы, Шалыгино и Эсмань Сумской области.

Ранее ИА Регнум передавало, что 28 августа оперативно-тактическая авиация России поразила резервы ВСУ в 13 населённых пунктах Сумской области.

Авиация нанесла удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 41-й и 54-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад и 69-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 107-й бригад теробороны.

Удары были нанесены в районах населённых пунктов Атинское, Белополье, Бояро-Лежачи, Глухов, Искрисковщина, Масензовка, Михайловское, Первомайское, Пустогород, Соляники, Шалыгино, Угроеды и Эсмань.

26 августа Минобороны сообщило, что ВС России нанесли удары по силам украинских войск в районе 16 населённых пунктов в Сумской области. Перед этим, 25 августа, российская оперативно-тактическая авиация нанесла удары по скоплениям личного состава и военной технике украинской армии в Сумской области.

Силы ВСУ были поражены в районах поселений Белополье, Беловоды, Ворожба, Дружба, Катериновка, Ободы, Первомайское, Першотравневое, Перемога, Свесса, Сумы, Угроеды, Юнаковка и Ястребиное.