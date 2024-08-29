Москва, 29 августа, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Россия глубоко озабочена безостановочным эскалационным курсом, которого придерживаются США. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Pavel Kashaev/Global Look Press Замминистра иностранных дел Сергей Рябков

«Мы действительно испытываем глубокую озабоченность безостановочным эскалационным курсом США, которые имеют всё меньше внутренних сдерживающих моментов. И тем самым повышают риски. Это неоспоримая вещь», — сказал Рябков 28 августа журналистам.

Дипломат призвал Вашингтон ответственно подойди к ситуации, которая чревата непредсказуемыми последствиями. Комментируя слова бывшего президента США Дональда Трампа об угрозе третьей мировой войны, Рябков напомнил, США, в том числе при администрации Трампа, предпринял немало шагов, чтобы пошатнуть систему международной безопасности.

Как передавало ИА Регнум, 27 августа Трамп заявил, что нападение Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область может привести к третьей мировой войне. По мнению бывшего главы Белого дома, глобальный конфликт сегодня ближе, чем когда-либо.

28 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что опасения Трампа относительно угрозы начала третьей мировой войны понятны, повод для обеспокоенности есть.По словам представителя Кремля, многие страны Запада «по уши залезли» в конфликт на Украине, напрямую вовлечены в него.