Москва, 29 августа, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Сын задержанного экс-заместителя министра обороны России Павла Попова Роман два года торговал военным снаряжением, сообщила Lenta.ru.

Mil.ru Павел Попов

В материале издания уточняется, что Роман Попов продавал форму, обувь, рюкзаки, шлемы и другое военное снаряжение с 2018 по 2020 годы. В этот период его отец ещё не занимал должность замминистра оборонного ведомства. За два года Роман закрыл минимум 24 сделки.

Также, по информации источника, сыну Павла Попова принадлежит квартира в подмосковных Химках площадью 110 кв. метров. Её стоимость составляет примерно 35 млн. рублей. Кроме того, Роман Попов был владельцем Химкинской федерации карате, однако вскоре покинул бизнес.

29 августа официальный представитель СК России Светлана Петренко проинформировала, что бывшего замминистра Минобороны задержали по делу о мошенничестве.

По версии следствия, Попов в период с 2021 по 2024 год, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым обогащался за счёт учреждения. Согласно данным СК, Попов за счёт бюджета парка организовал строительство и ремонт на своём загородном участке в Красногорском районе Московской области.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа сотрудники правоохранительных органов задержали Шестерова и Ахмедова по делу о мошенничестве. По версии следователей, они причастны к хищению средств, которые выделили на обеспечение деятельности и функционирование парка и конгрессно-выставочного центра. Ахмедов был отправлен под арест на время следствия.

В правоохранительных органах сообщили, что Минобороны признали потерпевшей стороной по уголовному делу о хищении в парке «Патриот». Сумма хищений при госзакупках в парке превысила 40 млн рублей.