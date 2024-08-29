Курск, 29 августа, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Обстановка в Курской области находится под контролем Вооружённых сил России (ВС России), противник выбивается из занятых им населённых пунктов. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Надо отметить, что сегодня … обстановка взята под контроль, большая часть территории, на которой находился противник, прикрыта. Идёт чистка населённых пунктов, где находится противник. Он выбивается оттуда, где он есть», — рассказал он в эфире телеканала «Россия-1».

Как сообщало ИА Регнум, 28 августа ВС России нанесли серьёзное поражение подразделениям ВСУ в Курской области. По словам Алаудинова, его подразделения сожгли две единицы техники ВСУ, на которых украинские войска появились на участке «Ахмата». Помимо этого, он сообщил об уничтожении «очень большого» количества пехоты.

26 августа генерал-майор проинформировал, что российские военнослужащие освободили от украинских боевиков ещё два населённых пункта в Курской области. Командир спецназа добавил, что украинские войска понесли на этом участке значительные потери в личном составе и боевой технике. Он отметил, что число военных ВСУ, которых взяли в плен в Курской области, продолжает расти. Часть бойцов сдаётся добровольно.

Ранее генерал-майор заявил, что боестолкновения на курском направлении идут без перерыва, ситуация находится под контролем Вооружённых сил России.