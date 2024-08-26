Курск, 26 августа, 2024, 10:12 — ИА Регнум. Число военных ВСУ, взятых в плен в Курской области, продолжает расти, часть из них сдаётся добровольно. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

РИА Новости/Павел Лисицын

«Наши подразделения продолжают брать пленных на данном участке, часть из них сдаются добровольно. Рассказывают они интересные вещи. Призываю всех, кто идёт против нас, последовать их примеру и сохранить себе жизнь», — цитирует его Lenta.ru.

Алаудинов добавил, что пленных берут как военнослужащие спецназа «Ахмат», так и другие подразделения ВС России, они успешно взаимодействуют между собой.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ с 6 августа 2024 года атакуют Курскую область, пытаясь пробиться вглубь российской территории. Подразделения ВС РФ остановили силы противника в приграничных районах, сорвав планы киевского режима. По данным на 25 августа, украинские войска на этом направлении потеряли свыше 5,8 тыс. военных, 72 танка и 472 единицы другой бронетехники.

25 августа Алаудинов заявил, что боестолкновения на курском направлении идут без перерыва, ситуация находится под контролем Вооружённых сил России.