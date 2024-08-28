Курск, 28 августа, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Российские войска нанесли серьёзное поражение подразделениям ВСУ в Курской области. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Сегодня день у наших ребят действительно опять же был тяжёлый. Но сегодня мы действительно нанесли очень серьёзное поражение противнику. Противник уже не катается у нас с таким количеством транспорта», — рассказал он.

По словам генерал-майора, его подразделения сожгли две единицы техники ВСУ, на которых украинские войска появились на участке «Ахмата». Кроме того, он заявил об уничтожении «очень большого» количества пехоты.

26 августа Алаудинов проинформировал, что российские военнослужащие освободили от украинских боевиков ещё два населённых пункта в Курской области. Командир спецназа добавил, что украинская армия понесла на этом участке значительные потери в личном составе и боевой технике. Он отметил, что число военных ВСУ, взятых в плен в Курской области, продолжает расти, часть из них сдаётся добровольно.

Ранее генерал-майор заявил, что боестолкновения на курском направлении идут без перерыва, ситуация находится под контролем Вооружённых сил России.