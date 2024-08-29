Алёшки, Херсонская область, 29 августа, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Украинские военные с помощью пяти беспилотников атаковали Алешковскую центральную районную больницу (ЦРБ) в Херсонской области. Об этом сообщил 29 августа губернатор региона Владимир Сальдо.

Сергей Лантюхов/ИЗВЕСТИЯ

«Украинские террористы совершили очередное преступление против человечности на Херсонщине: пять FPV-дронов атаковали Алешковскую ЦРБ», — написал глава области в Telegram-канале.

В результате атаки пострадала медсестра, которой оказали первую медицинскую помощь. Помещения больницы, в том числе детское отделение и операционная, получили повреждения.

«Враг отлично знает, что больница не используется как госпиталь — военных в ней нет. Но также киевские боевики в курсе, что ЦРБ играет роль одного из центров городской жизни Алешек. Пока работает больница — город живёт. Именно чтобы убить Алешки они и стреляют», — отметил Сальдо.

Вместе с этим глава региона пообещал восстановить разрушения и усилить работу систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО).

Как передавало ИА Регнум, утром 29 августа украинские беспилотники атаковали три села в Белгородской области. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, атакам подверглись сёла Замостье и Новостроевка-Первая в Грайворонском городском округе, село Петровка в Белгородском районе. Повреждения получили несколько жилых домов и хозяйственных построек, в частности, в Новостроевке-Первой полностью сгорел частный дом.

Ранее Сальдо сообщил, что украинские войска в течение суток 22 августа и в ночь на 23 августа обстреляли десять населённых пунктов региона, выпустив суммарно 36 снарядов. В результате вооружённой агрессии ранения получили шесть мирных жителей. Пострадавших тогда госпитализировали.