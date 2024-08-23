Херсон, 23 августа, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Шесть мирных жителей получили ранения в результате обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) населённых пунктов в Херсонской области. Об этом 23 августа сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Вчера днём и в течение минувшей ночи боевики преступного киевского режима выпустили по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области 36 снарядов», — написал он в Telegram-канале.

Украинские бойцы обстреляли населённые пункты Алёшки, Голая Пристань, Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Днепряны, Васильевка, Казачьи Лагеря, Малая Лепетиха, Старая Збурьевка.

Ранения и контузию получили три взрослых в Казачьих Лагерях, двое в Алёшках и один ребёнок — в Васильевке. Пострадавших госпитализировали. Им оказывают необходимую медпомощь, угрозы жизням нет.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа три мирных жителя пострадали в результате обстрела ВСУ поселений в Херсонской области. В Алёшках множественные осколочные ранения и контузии получили женщина и мужчина, в Казачьих Лагерях ранен мужчина.

13 августа в результате атаки ВСУ на Каховку в городе загорелся девятиэтажный жилой дом. Информация о пострадавших не поступала. Днём ранее при ударе ВСУ по Каховке погибла пожилая женщина. Кроме того, один из снарядов попал на территорию водоканала, в результате чего ранение в голову получил слесарь.