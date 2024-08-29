Белгород, 29 августа, 2024, 08:58 — ИА Регнум. Украинские беспилотники атаковали три села в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков 29 августа в Telegram-канале.

Кадр из Телеграм — канала Вячеслава Гладкова

«Три населённых пункта подверглись атакам беспилотников со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Гладков.

Он уточнил, что атакам подверглись сёла Замостье и Новостроевка-Первая в Грайворонском городском округе, село Петровка в Белгородском районе. Повреждения получили несколько жилых домов и хозяйственных построек, в частности, в Новостроевке-Первой полностью сгорел частный дом.

Как сообщало ИА Регнум, накануне Гладков заявил, что жителей четырёх населённых пунктов Белгородской области отселят в безопасные районы на фоне напряжённой обстановки. Это сёла Пороз и Дроновка Грайворонского округа, село Старый Хутор и хутор Павловка Валуйского городского округа.

Въезд в село Вязовое Краснояружского района будет закрыт. Для проезда на территорию населённого пункта потребуется разрешение администрации, добавил губернатор.