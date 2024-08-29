Москва, 29 августа, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Проблемы с платежами Китаю возможны, учитывая солидный объём торговли и недружественную обстановку, но стороны конструктивно их решают. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 августа журналистам.

Global Look Press

Он отметил, что Россию и Китай связывают достаточно конструктивные и партнёрские отношения, Москва ими дорожит и считает очень значимыми. Объём экономического взаимодействия — более чем солидный.

«При таких объёмах и при такой, я бы сказал, недружественной окружающей обстановке, разумеется, обойтись без каких-то проблемных историй невозможно», — сказал Песков, комментируя затруднения с расчётами.

Но партнёрский дух двусторонних отношений позволяет Москве и Пекину весьма конструктивно обсуждать и решать текущие проблемы, добавил представитель Кремля.

Накануне издание «Коммерсантъ» сообщило, что банки Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) с августа отклоняют платежи за электронные компоненты и потребительскую электронику, поступающие из России. Отмечалось, что ещё весной банки КНР начали блокировать российские платежи за электронику из-за санкционных рисков, теперь они запрашивают у организаций в ОАЭ информацию о происхождении поступающих средств и таможенную декларацию.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в августе некоторые китайские банки начали возвращать платежи, поступившие от российских импортёров. Весной стало известно, что несколько китайских банков, включая ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou, перестали принимать платежи в юанях из России. Тогда отмечалось, что из России в КНР вернулось около 80% платежей.

Песков, комментируя ситуацию с китайскими банками, отмечал, что давление США и ЕС на Китай не повлияет на российско-китайские экономические отношения. Представитель Кремля подчёркивал, что именно высочайший уровень двусторонних связей позволяет говорить о наличии необходимого потенциала для преодоления подобных затруднений.