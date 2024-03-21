Москва, 21 марта, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге 21 марта, что давление США и Евросоюза на Китай не повлияет на российско-китайские экономические отношения благодаря высокому уровню их развития.

Иван Шилов ИА Регнум

«Продолжается беспрецедентное давление США и ЕС на Китай, в том числе и в контексте взаимоотношений с Россией. Это, разумеется, создаёт определённые проблемы, но не может стать преградой для дальнейшего развития наших торгово-экономических отношений», — заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что именно высочайший уровень российско-китайских отношений позволяет говорить о наличии необходимого потенциала для преодоления подобных затруднений.

Об отказе некоторых китайских банков от операций с Россией стало известно ранее в тот же день. СМИ сообщили, что платежи перестали принимать Ping An Bank, Bank of Ningbo, DBS Bank, Great Wall West China Bank и несколько других кредитных организаций с участием международного капитала. Их клиенты получили соответствующие уведомления. Новые ограничения связаны с тем, что китайские банки опасаются попасть под действие вторичных санкций США.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи от компаний из России, попавших под санкции. В тот же день в Bank of China опровергли информацию о прекращении обслуживания, заявив, что продолжают принимать платежи от российских компаний как в рублях, так и в юанях. Позже посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявлял, что причиной сбоев в двусторонних расчётах между государствами стало вмешательство третьих стран.