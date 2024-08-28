Москва, 28 августа, 2024, 08:16 — ИА Регнум. Банки Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) начали отклонять платежи за электронные компоненты и потребительскую электронику, поступающие из России, пишет «Коммерсантъ» 28 августа.

Sean Gallup / Global Look Press

Российские организации, закупая электронику в Китае, переводили деньги через компании в ОАЭ. Электроника в Эмираты не поступала, а сразу направлялась в Россию, пояснил представитель одного из крупных дистрибьюторов.

«Через каналы поставок в ОАЭ в РФ проходит около 10–20% всех ноутбуков, по другим категориям товаров доля может достигать 30%»,— уточнил собеседник издания.

Он добавил, что низкая комиссия — 1–3% — делала выгодным такое проведение платежей. Однако в начале августа российские компании столкнулись с блокировками транзакций, особенно в Дубае.

Другие участники рынка отметили, что платежи отклоняются по инициативе китайской стороны. Ещё весной банки КНР начали блокировать российские платежи за электронику из-за санкционных рисков, теперь они запрашивают у организаций в ОАЭ информацию о происхождении поступающих средств и таможенную декларацию.

Альтернативный способ проведения платежей обернётся для российских компаний повышенной комиссией. Это может спровоцировать к концу года рост цен на 8–10% и дефицит техники, говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, осенью 2023 года банки в ОАЭ ужесточили механизм открытия банковских счетов для российский компаний на фоне повышенного внимания и давления со стороны надзорных органов США, Великобритании и Евросоюза. Запад усилил надзор за банками ОАЭ в рамках борьбы с обходом антироссийских санкций.

Зимой 2024 года крупные эмиратские банки начали ограничивать работу с российскими клиентами из-за риска повторных санкций. Финансовые учреждения в ОАЭ перестали принимать деньги из России и отправлять платежи российским клиентам, а также начали закрывать счета компаний, принадлежащих россиянам.