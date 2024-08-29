Симферополь, 29 августа, 2024, 09:34 — ИА Регнум. Уехавшие из России граждане могут столкнуться с опасными последствиями и повторить участь основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, предупредил депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.

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«Всех публичных и известных людей, покинувших свою Россию, я призываю очнуться и не быть дураками, помнить о нависшей опасности. Это иллюзия, что за границей они смогут стать свободными гражданами мира», — цитирует его Lenta.ru.

По его словам, уехавшие из России на Запад граждане всегда будут разменной монетой в решении стратегически важных задач.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Ему грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. евро за администрирование онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций. Дуров обвиняется в десяти уголовных преступлениях и правонарушениях.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест основателя Telegram якобы не является политическим. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь отметила, что заявление президента Франции о деле Дурова показывает уничтожение Парижем свободы слова и ранее декларировавшихся ценностей.

28 августа судом в Париже после четырёх дней заключения Дурова выпустили на свободу под судебный надзор. Предпринимателю-миллиардеру запрещено теперь покидать Францию. Чтобы его отпустили из-под стражи, основатель Telegram должен внести многомиллионный залог.