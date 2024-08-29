Москва, 29 августа, 2024, 08:40 — ИА Регнум. Дежурные огневые средства уничтожили ночью в Чёрном море три безэкипажных катера ВСУ, следовавших в сторону Крыма, сообщили 29 августа в Министерстве обороны России.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«В ночное время с 1:55 до 2:20 мск сорвана попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажных катеров», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Там добавили, что дежурными огневыми средствами в акватории Чёрного моря уничтожены три безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова.

Как передавало ИА Регнум, 16 августа Министерство обороны России показало кадры уничтожения пяти безэкипажных катеров Военно-морских сил (ВМС) Украины у берега Крыма. Удары были нанесены вертолётами Ми-8 и Ка-29. В ведомстве добавили, что катера противника следовали в сторону Крымского полуострова.

В этот же день в Минобороны сообщили, что Черноморский флот и ВКС России за неделю уничтожили три безэкипажных катера военно-морских сил Украины. Помимо этого, средства ПВО перехватили и уничтожили над акваторией Чёрного моря пять беспилотников ВСУ самолётного типа. Также были поражены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма.