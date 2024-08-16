Москва, 16 августа, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры уничтожения пяти безэкипажных катеров Военно-морских сил (ВМС) Украины у берега Крыма. Удары были нанесены вертолётами Ми-8 и Ка-29.

Кадр из видео Министерства обороны России

«Вертолётами Ми-8 и Ка-29 морской авиации Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожены пять безэкипажных катеров», — говорится в сообщении.

В Военном ведомстве добавили, что катера противника следовали в сторону Крымского полуострова.

Ранее Минобороны сообщало, что в ночь на 16 августа средства ПВО перехватили и уничтожили над акваторией Чёрного моря пять беспилотников ВСУ самолётного типа. Кроме того, были поражены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма.

15 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал, что в минувшие сутки ВС РФ поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения, место хранения безэкипажных катеров и стоянку топливозаправщиков ВСУ.

9 августа Министерство сообщало, что за предыдущую неделю ВС РФ нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием по объектам на Украине. Поражались предприятия ОПК и объекты энергетической отрасли. В ночь на 9 августа силы Черноморского флота отразили атаку семи морских дронов по военно-морской базе Севастополь, все украинские безэкипажные катера были уничтожены.