Москва, 29 августа, 2024, 05:28 — ИА Регнум. Начальнику Госавтоинспекции МВД РФ Михаилу Черникову предложили аннулировать штрафы водителям за превышение скорости у границ с Украиной. С соответствующей инициативой выступил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.

Fas.gov.ru Штраф

Речь идёт об отдельных районах Курской области, где сложилась наиболее сложная обстановка в связи с атакой беспилотников.

«Люди уезжают из этих мест, а потом получают «письма счастья» за превышение скорости», — отметил Хамзаев.

В МВД отреагировали на предложение не наказывать водителей за превышение скорости в приграничных с Украиной регионах. Инспекторы пересматривают вынесенные постановления на основании обращений граждан.

Депутат предложил МВД отключить часть дорожных видеокамер и сформировать механизм освобождения от штрафов.

Как сообщало ИА Регнум, изменения, ужесточающие ответственность за сокрытие государственных номеров на автомобилях, могут внести в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов предложил наказывать водителей лишением права управления автомобилем на срок от 1 до 1,5 года, а сами устройства конфисковывать. Он уточнил, что автовладельцы используют для сокрытия номеров различные механизмы, включая электромагниты, шторки и другие приспособления. Ужесточение наказания поможет сократить частоту нарушения правил дорожного движения, считает адвокат.