Москва, 13 июля, 2024, 07:55 — ИА Регнум. Изменения, ужесточающие ответственность за сокрытие государственных номеров на автомобилях, могут быть внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ, сообщил журналистам адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили

В беседе с агентством «Прайм» он уточнил, что комитет ГД по государственному строительству и законодательству порекомендовал Госдуме принять соответствующую поправку в первом чтении. В настоящее время за сокрытие номера предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 1 до 3 месяцев (ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ).

Авторы нововведения предлагают наказывать водителей лишением права управления автомобилем на срок от 1 до 1,5 года, а сами устройства конфисковывать. Данилов уточнил, что автовладельцы используют для сокрытия номеров различные механизмы, включая электромагниты, шторки и другие приспособления.

Адвокат предположил, что ужесточение наказания поможет сократить частоту нарушения правил дорожного движения. При этом он добавил, что на практике нет четких критериев по определению нарушений. Например, в случае попадания грязи на номер невозможно установить, имел место злой умысел или речь идёт о загрязнении природным путём.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года в России вступило в силу постановление российского правительства с новыми правилами эксплуатации автомобилей. В частности, документ запрещает эксплуатацию транспортных средств в случаях, если на них установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя. Исключение сделали для зеркал заднего вида, стеклоочистителей, наружных или встроенных антенн, нагревательных элементов ветрового стекла. Штраф за это нарушение составляет 500 рублей.

Такое же взыскание ожидает тех водителей, которые используют на автомобилях шины, не соответствующие сезону. Кроме того, запрещается эксплуатация грузовиков и автобусов, не имеющих цепей противоскольжения.