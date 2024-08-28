Котельнич, Кировская область, 28 августа, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Два беспилотника сбиты в Кировской области, ещё три упали на территорию комбината в Котельниче. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов.

РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области

«Сегодня с 10 часов утра Кировская область подверглась атаке вражеских БПЛА. В результате своевременно принятых мер два беспилотника сбиты, три упали на территорию комбината «Зенит» в Котельниче и загорелись», — написал Соколов в Telegram-канале.

Он уточнил, что возгорание было оперативно ликвидировано, повреждений нет.

Вместе с этим глава области отметил, что атака беспилотников не нарушила деятельности предприятия.

«На месте происшествия работают оперативные службы, возгорания горючего не произошло, пострадавших нет», — добавил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, утром 28 августа Соколов сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал ёмкость с нефтепродуктами в Котельниче. Представителя Кировского аэропорта Победилово сообщили, что воздушная гавань работает в штатном режиме на фоне атаки дронов.

В свою очередь в этот же день в Минобороны РФ докладывали, что в течение ночи российские средства противовоздушной обороны отразили атаку 12 украинских беспилотников. Вражеские дроны сбили над Воронежской и Ростовской областями.