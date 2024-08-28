Киев, 29 августа, 2024, 02:40 — ИА Регнум. Воздушную тревогу ночью 29 августа объявили в Киеве, Винницкой и Черкасской областях Украины. Об этом говорят данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Сигнал тревоги распространился с 00:30 по 01:59 мск.

Чуть ранее сирены предупредили об опасности с воздуха население Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областей.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский, отдав приказ атаковать Курскую область, подписал смертный приговор украинской государственности. Об этом написал в статье председатель совета движения «Другая Украина», бывший депутат Верховной рады, экс-лидер запрещенной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Средства ПВО за сутки сбили в зоне проведения спецоперации 49 беспилотников ВСУ.

28 августа Минобороны сообщило об освобождении населённого пункта Камышевка в ДНР. Кроме того, российские войска в минувшие сутки поразили в зоне проведения спецоперации лагерь иностранных наёмников ВСУ, а также скопления живой силы и техники противника в 148 районах. Совокупные потери противника за указанный период составили до 1985 человек и десятки единиц техники.