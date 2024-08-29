Москва, 29 августа, 2024, 03:34 — ИА Регнум. Российские бойцы в Курской области в течение 11 часов вели героические бои на двух участках. Подробности 28 августа рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Иван Шилов ИА Регнум

Командир признал, что «был очень тяжёлый день», но бойцы выстояли, выполнив все боевые задачи.

«Почти 11 часов шли у нас бои на двух участках. Хочу отметить, ребята действительно героически сражались. За сегодняшний день уничтожено несколько единиц техники», — сообщил Алаудинов в Telegram-канале.

Генерал-майор также уточнил, что «уничтожено очень большое количество живой силы противника».

«ВСУ несут большие потери», — заключил Апти Алаудинов.

Наиболее активные боевые действия разворачиваются в районе Малой Локни, Коренево, Комаровки и Ольговки.

Как сообщало ИА Регнум, 26 августа Апти Алаудинов проинформировал, что российские военнослужащие освободили от украинских боевиков ещё два населённых пункта в Курской области. Командир спецназа добавил, что ВСУ понесли на этом участке значительные потери в личном составе и боевой технике. Он отметил, что число взятых в плен в Курской области, продолжает расти, часть из них сдаётся добровольно.

Ранее генерал-майор заявил, что боестолкновения на курском направлении идут без перерыва, ситуация находится под контролем Вооружённых сил России.

Украинские формирования за сутки потеряли до 380 бойцов и 30 единиц техники в ходе столкновений в Курской области.