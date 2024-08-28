Брянск, 29 августа, 2024, 02:29 — ИА Регнум. Над Брянской областью ночью 29 августа силами подразделений противовоздушной обороны был обнаружен и сбит вражеский беспилотник. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Он уточнил, что силы ПВО уничтожили БПЛА самолётного типа.

На месте работают представители оперативных служб. Богомаз заверил, что при инциденте никто не пострадал, разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, утром 28 августа беспилотник ВСУ атаковал ёмкость с нефтепродуктами в Котельниче. Представители кировского аэропорта Победилово сообщили, что воздушная гавань работает в штатном режиме на фоне атаки дронов.

В свою очередь в этот же день в Минобороны РФ докладывали, что в течение ночи российские средства противовоздушной обороны отразили атаку 12 украинских беспилотников. Вражеские дроны сбили над Воронежской и Ростовской областями.