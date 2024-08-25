Воронеж, 25 августа, 2024, 20:17 — ИА Регнум. Детонация взрывоопасных объектов, начавшаяся в Воронежской области после падения обломков беспилотников ВСУ, прекратилась, сообщил вечером 25 августа губернатор региона Александр Гусев.

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«Детонация в Острогожском районе прекратилась, пожары потушены. Только что мы разрешили въезд в два села, жители которых ранее были эвакуированы», — написал он в Telegram-канале.

Гусев уточнил, что пока не открыли проезд ещё в два населённых пункта, там проводят обследование территории. Пострадавшей в ходе инцидента женщине оказывают помощь в больнице.

Есть данные, что в ходе взрывов были повреждены ряд дачных домов и автомобиль. Чиновники продолжают собирать данные о повреждённом имуществе. Губернатор призвал жителей выполнять требования оперативных служб, а при обнаружении взрывоопасных предметов сразу сообщить по телефону 112 и предупредить окружающих.

Глава региона отметил, что режим ЧС, который ввели в некоторых поселениях, ещё не отменили. Он подчеркнул, что местные власти стремятся как можно скорее ликвидировать последствия инцидента.

Как передавало ИА Регнум, российские силы ПВО и средства РЭБ в ночь на 24 августа уничтожили и подавили украинские беспилотники над Воронежской областью. Падение обломков привело к пожару, а также вызвало детонацию взрывоопасных объектов.