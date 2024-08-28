Белгород, 28 августа, 2024, 22:49 — ИА Регнум. По причине напряжённой обстановки и для защиты населения от регулярных атак ВСУ жителей четырёх населённых пунктов Белгородской области отселят в безопасные районы. Об этом 28 августа сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

«В связи с напряжённой оперативной обстановкой приняли решение об отселении жителей сёл Пороз и Дроновка Грайворонского округа, села Старый Хутор и хутора Павловка Валуйского городского округа», — уточнил он в Telegram-канале.

Оперштаб принял соответствующее решение для безопасности жителей, пояснил Гладков.

По его словам, также закрыли въезд в село Вязовое Краснояружского района. Здесь установят блокпосты, попасть на территорию населённого пункта получится только по разрешению администрации.

Как сообщало ИА Регнум, 27 августа Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ пытались прорваться на территорию России в Белгородской области. Ситуация на государственной границе сложная, но контролируемая. Российские военные проводят плановые работы, добавил он.

Днём ранее президент России Владимир Путин по итогам совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях утвердил перечень поручений, в частности о финансировании за счёт средств федерального бюджета подразделений территориальной обороны в указанных регионах, денежных выплатах лицам, входящим в эти подразделения, и финансировании оснащения этих подразделений.

ВСУ регулярно атакуют Белгородскую область с применением беспилотников, артиллерии и других видов вооружения. Власти региона ввели режим ЧС.