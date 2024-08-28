Курск, 28 августа, 2024, 21:25 — ИА Регнум. В Курской области ликвидировали польских и немецких наёмников, сообщил 28 августа командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Каштан.

Oleg Spiridonov/Global Look Press

«Мы встречались здесь с иностранными наёмниками. Это были немцы и представители из Польши. Когда мы сходились с ними в бою, по их диалогам понимали, что это иностранцы. Среди взятых нами в плен их нет, это значит, что они ликвидированы», — передаёт его слова Lenta.Ru.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что в нападении на Курскую область активно участвуют иностранные наёмники ВСУ. Они готовы прикрываться детьми и ведут себя как террористы, подчеркнула Захарова.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. Также наносятся удары по ресурсам и резервам ВСУ в Сумской области. По данным на 28 августа, потери ВСУ на данном направлении превысили 7000 человек.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москве не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики.