Курск, 28 августа, 2024, 20:35 — ИА Регнум. Около 70 тыс. пострадавших от атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области получили финансовую помощь, сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Выплаты получили порядка 70 тысяч человек на сумму более одного млрд рублей», — указано в публикации.

По данным представителей ведомства, за последние сутки через портал «Госуслуги» поступило 3 тыс. заявлений на оказание материальной помощи. За этот же было обработано 20 тыс. заявлений жителей Курской области и выплачено свыше 300 млн рублей.

25 августа в Курскую область доставили более 100 тонн гуманитарной помощи. По данным пресс-службы МЧС, всего за время действия режима чрезвычайной ситуации в регион доставили более 3 тыс. тонн гуманитарных грузов.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа ВСУ атаковали Курскую область. В регионе объявили режим чрезвычайной ситуации. Президент России Владимир Путин поддержал предложение врио губернатора Курской области Алексея Смирнова об автоматическом режиме выплаты в размере 15 тыс. рублей для жителей Курской области, которые покинули приграничную зону.

26 июня Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях. В частности, правительству РФ было поручено обеспечить беззаявительный характер выплат единовременной материальной помощи пострадавшим жителям, а также организовать бесперебойный доступ в Интернет и к радиотелефонной связи.