Курск, 25 августа, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Более 100 т гуманитарной помощи за сутки доставлено в Курскую область. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе МЧС России.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«За сутки шесть колонн доставили более 100 т гумпомощи. Всего за время ЧС прибыло более 3 тыс. т гуманитарных грузов», — указано в Telegram-канале ведомства.

В безопасные районы за этот период выехали более 340 человек. Более 7 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения на территории Курской области. В 28 других российских регионах более 11,5 тыс. человек разместили в 197 ПВР.

Финансовую помощь в совокупности получили уже более 27,5 тыс. жителей Курской области на сумму 417 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на совещании 22 августа поддержал предложение врио губернатора Курской области Алексея Смирнова об автоматическом режиме выплаты в размере 15 тыс. рублей для жителей региона, покинувших приграничную зону.

24 августа стало известно, что спасатели МЧС помогли воссоединиться 270 семьям, которых эвакуировали из приграничных районов Курской области. На территории области разместили 1,5 тыс. несовершеннолетних.