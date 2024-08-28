Париж, 28 августа, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров и президент Франции Эммануэль Макрон не собирались проводить встречу в день прилёта предпринимателя в страну, пишет Le Monde со ссылкой на источник в администрации французского лидера.

lukomore. org/Global Look Press Павел Дуров

В материале сообщается, что в день задержания Дурова президент Франции не был в Париже. Макрон находился в своём семейном доме в Па-де-Кале на севере Франции, уточняют авторы публикации.

По данным других французских источников, ранее предприниматель неоднократно встречался с французским лидером. В то же время издание Canard Enchaîné в своей публикации сообщило, что в момент задержания Дуров сообщил о запланированном ужине с Макроном в Елисейском дворце.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа.

26 августа прокуратура Парижа проинформировала, что предпринимателю предъявили обвинение в 12 преступлениях. В частности, его обвиняют в соучастии в создании онлайн-платформы с целью осуществления незаконных финансовых сделок, а также в отказе предоставить по запросу компетентных органов Франции информацию или документы, необходимые для осуществления разрешённого законом прослушивания.

В этот же день Макрон заявил, что арест основателя Telegram не является политическим. Он добавил, что гражданские свободы в соцсетях должны реализовываться в рамках законов таким же образом, как и в реальной жизни. По словам французского лидера, арест Дурова произошёл в рамках продолжающегося судебного расследования.

27 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что заявление президента Франции о деле Дурова показывает уничтожение Парижем свободы слова и ранее декларировавшихся ценностей.