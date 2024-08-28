Москва, 28 августа, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Мещанский районный суд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей певицу и блогера Настю Ермак, на которую в вагоне метро напал пассажир из-за не понравившегося ему внешнего вида девушки.

Кадр из видео

Суд признал Ермак виновной в части 3 статьи 20.1 КоАП («Явное неуважение к обществу») за матерные слова, которые она произнесла в опубликованном ею же ролике, чтобы тем самым доказать нападение мужчины, и обязал выплатить 15 тысяч рублей. Артистка утверждает, что она лишь процитировала слова, которые ей говорил преследователь. Изначально сумма штрафа составляла 30 тысяч рублей, однако суд снизил его.

«Меня обвинили, но в два раза снизили обещанное наказание — с 30 тыс. до 15 тыс. штраф. Я как пострадавшая теперь заплачу 15 000, а Сафронов — тысячу. Мы можем, конечно, подать жалобу и не согласиться с судом, но я не буду этого делать. Просто заплачу штраф. Не хочется тратить время на суды», — заявила Ермак MK.RU.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля в Москве мужчина выгнал из вагона метро певицу и её спутника якобы из-за её причёски. Девушка рассказала, что сначала пассажир удивился её внешности и начал снимать на телефон, а затем спросил, является ли та русской. Когда она ответила утвердительно, мужчина потребовал от молодых людей выйти из вагона. Как оказалось, напавший не признал в блогере девушку. Когда он увидел, как певица целуется со своим спутником, решил, что это однополая пара. По его словам, у девушки и молодого человека были схожие причёски и балахоны. Экс-полицейский решил пресечь, как он думал, пропаганду нетрадиционных отношений.

В пресс-службе судов общей юрисдикции проинформировали, что суд назначил мужчине штраф в размере тысячи рублей.