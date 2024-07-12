Москва, 12 июля, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Преображенский районный суд оштрафовал на тысячу рублей хулигана, который выгнал из вагона метро блогера Настю Ермак и её спутника якобы из-за причёски девушки, сообщили 12 июля в пресс-службе судов общей юрисдикции.

МВД РФ

«Суд признал Владимира Сафонова виновным в правонарушении по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство)», — заявили в ведомстве.

По информации суда, мужчина выгонял девушку из метро, приняв её за мужчину из-за короткой стрижки, преследовал её через весь вагон, нецензурно оскорбляя.

Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере тысячи рублей.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент произошёл 10 июля. По словам блогера, сначала мужчина удивился её внешности и начал снимать на телефон, а потом спросил, является ли она русской. Когда она ответила утвердительно, он потребовал от молодых людей выйти из вагона. Позже Ермак сообщила, что мужчину нашли, это был 40-летний бывший полицейский. Она добавила, что в момент конфликта другие пассажиры повели себя отстранённо.

Позднее стало известно, что напавший не признал в блогере девушку. Когда он увидел, как Ермак целуется со своим спутником, решил, что это однополая пара. Он объяснил, что у девушки и молодого человека были схожие причёски и балахоны. Экс-полицейский решил пресечь, как он думал, пропаганду нетрадиционных отношений.

Член СПЧ и главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова отметила, что, вероятно, никто не встал на защиту пары, так как люди в большинстве отрицательно воспринимают публичное откровенное проявление чувств, таких как глубокие поцелуи. Однако она подчеркнула, что мужчина не имел никакого права нападать на людей и использовать в их отношении ненормативную лексику.

В январе в Москве задержали трёх пранкеров, снимавших противоправные видео в метро. Их привлекли к административной ответственности. Ранее в Сети появились видеоролики пранкеров, которые бегали по крышам вагонов метро, били ногами по поезду и инсценировали драку.