Москва, 26 августа, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Минобороны России показало кадры уничтожения барражирующим боеприпасом «Ланцет» радиолокационной станции СТ-68, которую использовали Вооружённые силы Украины (ВСУ) в Сумской области. Видео опубликовано 26 августа в Telegram-канале ведомства.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» в районе лесопосадки в Сумской области была обнаружена радиолокационная станция (РЛС) СТ-68 ВСУ. Обнаруженная цель успешно поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет», — говорится в описании к видео.

В российском оборонном ведомстве добавили, что объективный контроль уничтожения украинской РЛС СТ-68 осуществлялся в режиме реального времени.

25 августа Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения опорных пунктов украинских формирований в зоне специальной военной операции.

При помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» российские военные 14 августа уничтожили в приграничном районе Курской области бронированную машину ВСУ Stryker.

Колёсную боевую машину производства США обнаружили бойцы разведывательного подразделения группировки войск «Север». Цель поразили барражирующим боеприпасом «Ланцет», заключили в оборонном ведомстве.