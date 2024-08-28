Курск, 28 августа, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток проникнуть в Курчатов, в котором расположена Курская АЭС. Об этом 28 августа сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Несмотря на то, что безопасность Курской атомной станции максимально обеспечена, ВСУ не оставляют попыток проникнуть в город. В связи с этим, а также в целях обеспечения дополнительных мер безопасности оперативным штабом КТО принято решение в ближайшее время ограничить въезд в Курчатов», — написал Смирнов в Telegram-канале.

Он добавил, что в связи с действиями ВСУ въезд в Курчатов будет ограничен. При этом жители с регистрацией смогут спокойно въезжать в город.

«Для тех, кто не имеет прописки, но работает в городе, предусмотрена возможность получения пропусков в администрациях города Курчатова и Курчатовского района», — добавил врио главы региона.

Как передавало ИА Регнум, 27 августа лава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Курчатов, чтобы осмотреть территорию Курской АЭС и дать «независимую оценку» ситуации вокруг станции. Ранее он заявил, что внимательно следит за повышением военной активности и обстановкой в районе АЭС.

В Курчатове Гросси заявил журналистам, что видел следы от атак украинских дронов, когда осматривал территорию атомной электростанции. Он отметил, что Курская АЭС работает в режиме, «очень близком к нормальному», однако серьёзные опасения вызывают боевые действия, которые идут совсем неподалёку.

Глава МАГАТЭ добавил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента, из-за чего он и прибыл на станцию. Гросси назвал преувеличением сравнение Курской и Чернобыльской АЭС, но отметил, что реакторы на обеих станциях одного типа, не имеющего специальной защиты.