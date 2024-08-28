Врио главы Курской области сообщил о попытках ВСУ проникнуть в Курчатов
Курск, 28 августа, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток проникнуть в Курчатов, в котором расположена Курская АЭС. Об этом 28 августа сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.
«Несмотря на то, что безопасность Курской атомной станции максимально обеспечена, ВСУ не оставляют попыток проникнуть в город. В связи с этим, а также в целях обеспечения дополнительных мер безопасности оперативным штабом КТО принято решение в ближайшее время ограничить въезд в Курчатов», — написал Смирнов в Telegram-канале.
Он добавил, что в связи с действиями ВСУ въезд в Курчатов будет ограничен. При этом жители с регистрацией смогут спокойно въезжать в город.
«Для тех, кто не имеет прописки, но работает в городе, предусмотрена возможность получения пропусков в администрациях города Курчатова и Курчатовского района», — добавил врио главы региона.
Как передавало ИА Регнум, 27 августа лава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Курчатов, чтобы осмотреть территорию Курской АЭС и дать «независимую оценку» ситуации вокруг станции. Ранее он заявил, что внимательно следит за повышением военной активности и обстановкой в районе АЭС.
В Курчатове Гросси заявил журналистам, что видел следы от атак украинских дронов, когда осматривал территорию атомной электростанции. Он отметил, что Курская АЭС работает в режиме, «очень близком к нормальному», однако серьёзные опасения вызывают боевые действия, которые идут совсем неподалёку.
Глава МАГАТЭ добавил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента, из-за чего он и прибыл на станцию. Гросси назвал преувеличением сравнение Курской и Чернобыльской АЭС, но отметил, что реакторы на обеих станциях одного типа, не имеющего специальной защиты.